Bully Ray | Il cambio di nome di Invasion è giusto

Bully Ray, una figura storica del wrestling, ha espresso il suo pieno sostegno alla decisione della WWE di ribattezzare il Premium Live Event (PLE) che vedrà contrapporsi NXT e TNA (Total Nonstop Action) da Invasion a Showdown (resa dei conti). In un intervento a Busted Open After Dark, Ray ha spiegato il motivo per cui, dal punto di vista narrativo, il titolo originale non aveva alcun senso. L’ex lottatore ha messo in discussione la logica di usare il termine “invasione” quando i due brand collaborano ormai da diversi mesi. “Mi stavo scervellando sul nome ‘Invasion’,” ha ammesso Ray. “Come fai a parlare di invasione quando da appena un paio di mesi o sei mesi fa, non importa quanto tempo sia passato, questi due brand lavorano insieme?” Ray ha sottolineato come la situazione attuale sia profondamente diversa dalle classiche “invasioni” del passato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

