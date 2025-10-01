Bugno e Chiappucci da rivali in corsa ad amici nella vita | l’abbraccio alla Civitella e la serata evento a Guardiagrele

Due campioni, due storie, un’unica passione che continua a unire. Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, protagonisti indiscussi del ciclismo internazionale degli anni ’90, sono stati immortalati ieri pomeriggio alla Civitella di Chieti, in un momento che ha anticipato il grande evento in programma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

“Ruote, parole e musica”, a Guardiagrele Bugno e Chiappucci raccontano lo sport tra rivalità e amicizia

Gianni Bugno e Claudio Chiappucci domani in Abruzzo insieme ad Antonella Elia per l’evento “Ruote, Parole e Musica”, promosso dal Panathlon Club Chieti, guidato dal Presidente Ebron D’Aristotile, insieme ai partner istituzionali e culturali del territorio quali - facebook.com Vai su Facebook

