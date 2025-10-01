Buche cedimenti e voragini | il comitato Cannatello denuncia | Situazione esplosiva

Un lungo elenco di strade compromesse tra buche, cedimenti e vere e proprie voragini che mettono a rischio ogni giorno automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. È questa la fotografia scattata dal comitato di quartiere “Cannatello” che ha inviato una segnalazione urgente al sindaco di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: buche - cedimenti

Murgioni denuncia condizioni che definisce “inaccettabili”, con “buche, fratture, vegetazione invasiva, segnaletica assente, incroci pericolosi e cedimenti strutturali” che metterebbero quotidianamente a rischio “cittadini, turisti, lavoratori, studenti”. - facebook.com Vai su Facebook

Buche come voragini. Via delle Confina, i pericoli - CASTELFRANCONeppure facendo lo slalom è possibile evitare le buche – alcune vere e proprie voragini – di via delle Confina, la strada che separa i territori comunali di Castelfranco e Santa Croce. Si legge su lanazione.it

"Buche come voragini in via Toniolo". Scatta la raccolta di firme - GROSSETOIn via Toniolo, da anni, bisogna fare lo slalom tra le radici dei pini, che hanno reso la strada dissestata. Lo riporta lanazione.it