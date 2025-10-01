Bruno Vespa una furia contro la Flotilla a ‘Porta a Porta’ | Non ve ne fotte niente di portare aiuti ai palestinesi
La serata di martedì 30 settembre a Porta a Porta è stata segnata da un acceso confronto tra il conduttore Bruno Vespa e Tony La Piccirella, portavoce della Global Sumud Flotilla, mentre le navi della missione umanitaria si avvicinavano alle acque di Gaza. Il dibattito, inizialmente impostato come un’intervista, si è trasformato rapidamente in un duro scontro, con parole pesanti e accuse reciproche. Leggi anche: Flotilla nella zona a rischio, avvistati gli israeliani. Meloni: “Fermatevi” Il clima nello studio era teso sin dall’inizio. Luci accese, microfoni puntati e telecamere che inquadravano ogni espressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
