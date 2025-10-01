Bruno Vespa shock in tv | il conduttore su tutte le furie | cosa è successo VIDEO

Tvzap.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. “Non f** un.”. Bruno Vespa shock in tv, il conduttore su tutte le furie: cosa è successo (VIDEO) – Quando si dice colpo di scena in tv: mercoledì mattina la Global Sumud Flotilla ha raggiunto le acque calde, e non solo in senso letterale. Le barche degli attivisti, dirette verso Gaza, hanno varcato la famigerata “zona di rischio” tra sguardi sospettosi e tensione palpabile. Da bordo, nessun segnale di stop, ma l’aria sapeva già di tempesta: l’ombra della marina israeliana incombeva come un ospite inatteso a una festa. “Non f** un.”. Bruno Vespa shock in tv, il conduttore su tutte le furie: cosa è successo (VIDEO). 🔗 Leggi su Tvzap.it

bruno vespa shock in tv il conduttore su tutte le furie cosa 232 successo video

© Tvzap.it - Bruno Vespa shock in tv: il conduttore su tutte le furie: cosa è successo (VIDEO)

In questa notizia si parla di: bruno - vespa

BRUNO VESPA PARLA DEGLI ASCOLTI DI AFFARI TUOI E PUNGE PIER SILVIO BERLUSCONI

L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma

Mediaset sfida bruno vespa: la reazione del giornalista rai a porro

bruno vespa shock tvBruno Vespa esplode contro attivista della Flotilla: “Non ve ne fo..e niente” - Il duro confronto in diretta tv tra Bruno Vespa e un attivista italiano a bordo della Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Secondo newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Bruno Vespa Shock Tv