Bruno Vespa il cda Rai attacca | Doppio schiaffo all' opinione pubblica

Ci mancavano gli attacchi a Bruno Vespa. Nel mirino il collegamento tra lo studio di Porta a porta e la Global Sumud Flotilla nella puntata andata in onda martedì 30 settembre. Qui il giornalista ha perso le staffe con l’attivista Tony La Piccirella, a bordo di una delle navi dirette a Gaza. "Posso dire che non ve ne fo**e niente di portare gli aiuti alle persone? Voi volevate stabilire un collegamento diretto, non riuscirete ad averlo e lo sapevate prima di partire", è stata una delle critiche del conduttore di Rai 1. Apriti cielo. A ore di distanza, i consiglieri di amministrazione della Rai Roberto Natale, Davide Di Pietro e Alessandro Di Majo parlano di "un doppio schiaffo assestato dalle reti Rai a una stessa parte dell’opinione pubblica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

