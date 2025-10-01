Bruno Vespa e lo scontro con l’attivista sulla Flotilla alta tensione a Porta a porta | Allora non ve ne fotte niente di portare aiuti – Il video

Collegamento ad alta tensione tra lo studio di Porta a porta e la Global Sumud Flotilla nella puntata andata in onda martedì 30 settembre. Bruno Vespa ha letteralmente perso le staffe, mentre discuteva con l’attivista Tony La Piccirella, a bordo di una delle navi dirette a Gaza. Durante il confronto, Vespa ha accusato l’equipaggio della missione di non cursarsi davvero delle sorti della popolazione palestinese: «Posso dire che non ve ne fotte niente di portare gli aiuti alle persone? Voi volevate stabilire un collegamento diretto, non riuscirete ad averlo e lo sapevate prima di partire». Lo sfogo del conduttore. 🔗 Leggi su Open.online

Flotilla, Bruno Vespa perde la pazienza e attacca il portavoce: «Dei palestinesi non ve ne fotte niente» - La Global Sumud Flotilla è arrivata nella zona di rischio e prosegue senza tentennamenti nonostante la minaccia di Israele. Riporta leggo.it