La discussione verte sull'invio degli aiuti a Gaza tramite la Global Sumud Flotilla. Un'iniziativa che ha raccolto diversi umori: c'è chi infatti la ritiene necessaria e chi sostiene sia un'operazione di propaganda. Ed è di questo che si discute Il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa cont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bruno Vespa contro portavoce Flotilla Tony La Piccirella: "Non ve ne fotte niente di portare aiuti a Gaza, dateli a Pizzaballa" - VIDEO