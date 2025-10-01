Bruno Vespa attacca la Flotilla scoppia la polemica | Non ve ne fotte niente dei poveracci di Gaza

Bruno Vespa attacca duramente Tony La Piccirella della Global Sumud Flotilla a Porta a Porta: "Non ve ne fotte niente delle persone". Lo scontro in diretta scatena l'indignazione sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bruno - vespa

BRUNO VESPA PARLA DEGLI ASCOLTI DI AFFARI TUOI E PUNGE PIER SILVIO BERLUSCONI

L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma

Mediaset sfida bruno vespa: la reazione del giornalista rai a porro

#29settembre Questa sera il Ministro Guido Crosetto sarà ospite del programma "Cinque minuti", condotto da Bruno #Vespa su Rai1 dalle ore 20:30 - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sceglie il salotto di Bruno Vespa per parlare di Gaza: la premier a Porta a Porta, si tratta sulla data del 7 ottobre - X Vai su X

Bruno Vespa attacca la Flotilla, scoppia la polemica: “Non ve ne fotte niente dei poveracci di Gaza” - Bruno Vespa attacca duramente Tony La Piccirella della Global Sumud Flotilla a Porta a Porta: "Non ve ne fotte niente delle persone" ... Da fanpage.it

Gaza, Crosetto spaventa tutti col precedente della Freedom Flotilla e dei 10 turchi uccisi da Israele nel 2010 - La Flotilla è alle porte di Gaza e il ministro della Difesa Guido Crosetto ricorda i fatti del 2010, quando la precedente Freedom Flotilla venne attaccata con esiti mortali ... Riporta virgilio.it