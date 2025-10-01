Brugherio (Monza e Brianza), 1 ottobre 2025 – Ci sono a volte piccole notizie che sembrano fatte apposta per rallegrare e regalare un po' di dolcezza. I vigili danno le multe, gli agenti di polizia locale lavorano al controllo del territorio. Ma non solo. Sono attenti anche al benessere animale. Ieri pomeriggio una pattuglia della polizia locale dí Brugherio mentre pattugliava il territorio cittadino, transitando per via Moro, ha notato un riccio che si stava dirigendo verso la sede stradale. Gli agenti si sono allora fermati e con attenzione e delicatezza hanno raccolto il piccolo animale ponendolo in sicurezza in un'area verde vicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, un riccio si dirige verso la strada: avvistato e salvato in tempo