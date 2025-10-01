Bronzetti altra battuta d’arresto | subito fuori al WTA 125 di Suzhou

La romagnola eliminata al primo turno dalla taiwanese Garland in due set (6-3 7-5). Prosegue il momento complicato della 26enne azzurra, scesa in campo come settima testa di serie. Non si interrompe la striscia negativa di Lucia Bronzetti, che lascia subito il palcoscenico del Suzhou Open (WTA 125, montepremi 115mila dollari), in corso sui campi in cemento della città cinese a ovest di Shanghai. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it