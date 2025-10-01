Britt Baker manda un messaggio ai suoi fan dopo aver saltato AEW Dynamite nella sua Hometown | Grazie di cuore

Britt Baker sta dimostrando affetto ai suoi fan mentre continuano ad aumentare le domande sulla sua assenza dai programmi AEW. L’episodio del 24 settembre di AEW Dynamite è andato in onda nella città natale di Baker, Pittsburgh, in Pennsylvania, ma la DMD, come ormai di consueto, non è apparsa durante lo show. Baker ha postato su X per ringraziare i fan che continuano a mostrarle il loro sostegno ogni giorno. Pur riconoscendo che i social media possono essere pieni di “troll”, ha voluto mettere in evidenza i veri fan che le sono sempre vicini. We’re always so quick to burn the trolls on this app, but never quick enough to appreciate the true fans who show love every day. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

