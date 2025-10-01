La serie prodotta da Shonda Rhimes tornerà con il quarto capitolo della storia, con al centro il personaggio interpretato da Luke Thompson. Netflix ha condiviso un nuovo poster della stagione 4 di Bridgerton, confermando che i fan dovranno attendere fino al 2026 prima di vedere le nuove puntate della serie. La locandina ritrae la protagonista femminile del prossimo capitolo della storia, mostrandola di spalle e mentre si prepara per partecipare a un ballo mascherato che cambierà la sua vita. Il ritorno di Bridgerton Per ora non è stato confermato il mese in cui è prevista la distribuzione delle puntate inedite di Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes che ha ottenuto dati record di visualizzazioni con le stagioni precedenti e ha già . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Bridgerton 4: il nuovo poster conferma che l'attesa dei fan è ancora lunga