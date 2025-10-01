Bridgerton 4 | il nuovo poster conferma che l' attesa dei fan è ancora lunga
La serie prodotta da Shonda Rhimes tornerà con il quarto capitolo della storia, con al centro il personaggio interpretato da Luke Thompson. Netflix ha condiviso un nuovo poster della stagione 4 di Bridgerton, confermando che i fan dovranno attendere fino al 2026 prima di vedere le nuove puntate della serie. La locandina ritrae la protagonista femminile del prossimo capitolo della storia, mostrandola di spalle e mentre si prepara per partecipare a un ballo mascherato che cambierà la sua vita. Il ritorno di Bridgerton Per ora non è stato confermato il mese in cui è prevista la distribuzione delle puntate inedite di Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes che ha ottenuto dati record di visualizzazioni con le stagioni precedenti e ha già . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
