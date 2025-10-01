Brescia profugo a processo per abusi su una bimba di 10 anni nel centro migranti Il legale | Ha risarcito tutto

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Collio (Brescia), 1 ottobre 2025 – Al giudice per l’udienza preliminare, il gup Valeria Rey, ha dato la sua versione dei fatti, provando a chiarire in quale contesto avvenne quel che gli viene contestato. Un’aberrazione, di cui l’uomo si è assunto la responsabilità, pur negando tuttavia qualsiasi forma di violenza. Si parla del ventinovenne profugo bengalese che da un anno si trova detenuto in carcere per avere abusato di una bambina di dieci anni che all’epoca alloggiava con lui al centro di accoglienza per migranti che aveva sede a San Colombano di Collio. La piccola rimase pure incinta. Abusi sessuali su due bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

brescia profugo a processo per abusi su una bimba di 10 anni nel centro migranti il legale ha risarcito tutto

© Ilgiorno.it - Brescia, profugo a processo per abusi su una bimba di 10 anni nel centro migranti. Il legale: “Ha risarcito tutto”

In questa notizia si parla di: brescia - profugo

brescia profugo processo abusiAccusato di abusi alla figlia 11enne della compagna, a processo un 39enne: chiesta una condanna a 5 anni - Un uomo di 39 anni è imputato a Brescia in un processo per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna e di violenza sessuale nei confronti della figlia ... Scrive fanpage.it

brescia profugo processo abusiAbusi e violenze in famiglia. Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne - È la condanna chiesta in aula nei confronti di un 39enne originario dell’Albania accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brescia Profugo Processo Abusi