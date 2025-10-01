Brescia profugo a processo per abusi su una bimba di 10 anni nel centro migranti Il legale | Ha risarcito tutto

Collio (Brescia), 1 ottobre 2025 – Al giudice per l’udienza preliminare, il gup Valeria Rey, ha dato la sua versione dei fatti, provando a chiarire in quale contesto avvenne quel che gli viene contestato. Un’aberrazione, di cui l’uomo si è assunto la responsabilità, pur negando tuttavia qualsiasi forma di violenza. Si parla del ventinovenne profugo bengalese che da un anno si trova detenuto in carcere per avere abusato di una bambina di dieci anni che all’epoca alloggiava con lui al centro di accoglienza per migranti che aveva sede a San Colombano di Collio. La piccola rimase pure incinta. Abusi sessuali su due bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, profugo a processo per abusi su una bimba di 10 anni nel centro migranti. Il legale: “Ha risarcito tutto”

In questa notizia si parla di: brescia - profugo

LA RABBIA E LA GIOIA Ho pianto sul triste treno che mi portava da Brescia a Padova. Ho pianto vedendo i ragazzi in piazza per la Palestina. Mi era successo un mese fa di piangere vedendo un documentario sugli ultimi giorni di Berlinguer. Oggi con me me n - facebook.com Vai su Facebook

Accusato di abusi alla figlia 11enne della compagna, a processo un 39enne: chiesta una condanna a 5 anni - Un uomo di 39 anni è imputato a Brescia in un processo per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna e di violenza sessuale nei confronti della figlia ... Scrive fanpage.it

Abusi e violenze in famiglia. Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne - È la condanna chiesta in aula nei confronti di un 39enne originario dell’Albania accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza ... Lo riporta msn.com