Brescia ospita BIMeet&Greet | due giorni tra innovazione AI e sostenibilità nel mondo delle costruzioni

Il futuro delle costruzioni passa sempre di più dal digitale. Lo conferma BIMeet&Greet, l'evento in programma l'8 e 9 ottobre al Brixia Forum di Brescia, dedicato alle trasformazioni del Building Information Modeling (BIM). Una due giorni pensata per professionisti, ricercatori e appassionati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

L'apertura sarà affidata a Roberto Dallavilla, fondatore di SkeinBIM e del podcast BIMeet, e a Vittorio Andrea Sellaro, docente all'Università di Pavia e fondatore di BIM (K)now!

