Breda | Lewandowski al Milan? Sono giocatori abituati a vincere L’età non è il massimo ma …
Tare studia il colpo di calciomercato? Lewandowski potrebbe essere un'opzione per la prossima stagione del Milan. Ecco il parere di Breda a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: breda - lewandowski
Breda: "Roma, curioso di Gasp. Milan-Lewandowski? Si pensa al presente" - A parlare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Roberto Breda. Segnala tuttojuve.com
Milan, dalla Spagna: rossoneri su Lewandowski a parametro zero? - In attesa di sfidare la Juventus allo Stadium domenica sera in un match che potrebbe dire già qualcosa sulle ambizioni scudetto delle 2 squadre, il Milan sarebbe attivo sul fronte ... Si legge su tuttojuve.com