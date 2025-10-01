Breda | Lewandowski al Milan? Sono giocatori abituati a vincere L’età non è il massimo ma …

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tare studia il colpo di calciomercato? Lewandowski potrebbe essere un'opzione per la prossima stagione del Milan. Ecco il parere di Breda a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

breda lewandowski al milan sono giocatori abituati a vincere l8217et224 non 232 il massimo ma 8230

© Pianetamilan.it - Breda: “Lewandowski al Milan? Sono giocatori abituati a vincere. L’età non è il massimo ma …”

In questa notizia si parla di: breda - lewandowski

breda lewandowski milan sonoBreda: "Roma, curioso di Gasp. Milan-Lewandowski? Si pensa al presente" - A parlare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Roberto Breda. Segnala tuttojuve.com

breda lewandowski milan sonoMilan, dalla Spagna: rossoneri su Lewandowski a parametro zero? - In attesa di sfidare la Juventus allo Stadium domenica sera in un match che potrebbe dire già qualcosa sulle ambizioni scudetto delle 2 squadre, il Milan sarebbe attivo sul fronte ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Breda Lewandowski Milan Sono