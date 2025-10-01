Brann Bergen-Utrecht Europa League 02-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Seconda giornata di gare in Europa League con il Brann Bergen di Alexandersoon che ospita in casa l’Utrecht di Jans. Entrambe all’inseguimento dell’Europa nei rispettivi campionato, hanno avuto un esordio europeo sfortunato, con KO per mano di due squadre francesi e sempre di misura. I Cupfighters hanno visto il Lione passare al Galgenwaard dopo una gara combattuta e povera di episodi, mentre i biancorossi hanno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: brann - bergen
AEK Larnaca-Brann Bergen (Qualificazioni Europa League, 27-08-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Brann Bergen-Utrecht (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Sarpsborg 08-Brann Bergen (sabato 02 agosto 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Norvegia : Guardate cosa è successo in Norvegia, (clicca sulla foto) siamo nelle fasi finali del campionato ed il Viking si sta giocando il campionato testa a testa con il Bodo Glimt campione in carica e c'è una piccola speranza anche per il Brann Bergen. Pa - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Brann-Utrecht 2 Ottobre: padroni di casa favoriti - Utrecht, match cruciale della fase a gironi di UEFA Europa League, in programma giovedì 2 ottobre 2025 alle 18:45: la sfida a Bergen promette emozioni, con entramb ... Si legge su bottadiculo.it
Brann-Utrecht, pronostici dei bookmaker in equilibrio tra le due compagini - Secondo William Hill, la vittoria del Brann è quotata a 2. Lo riporta it.blastingnews.com