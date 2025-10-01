Braccianti scendono in strada appello al Governo | Sbloccate i fondi per cancellare i ghetti

Questa mattina, partita dalla stazione di Foggia, si è svolta una manifestazione indetta dall’Usb per sollecitare la Prefettura a riprendere un dialogo interrotto da tempo sui fondi Pnrr destinati al superamento dei ghetti. Sul tavolo ci sono 174 dei 200 milioni di euro che nelle intenzioni del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

