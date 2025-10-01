Affermazione rilevante per la Polisportiva Action Team Meoni e in particolare per Chiara Zoppi a Bangkok, in Thailandia. L’atleta pistoiese ha combattuto un incontro di muay thai, o boxe thailandese, valido per il circuito Thai Fight. Una sfida rilevante, svoltasi con le antiche regole di combattimento, ovvero con le corde al posto dei guantoni. In virtù di un talento cristallino e di una volontà di ferro, Zoppi si è imposta sull’avversaria thailandese confermando notevole tecnica e tenacia, nonostante abbia lottato senza i classici guantoni (la differenza è grande). "Il combattimento e la conseguente vittoria di Chiara è stata un’immensa soddisfazione non solo per lei stessa e la nostra società, che tanto si prodiga per la diffusione di quest’arte marziale nel nostro territorio, ma è stato pure un modo di dare lustro alla città di Pistoia e al nostro Paese – osserva l’atleta e tecnico Martin Meoni –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Boxe thailandese: l'atleta protagonista a Bangkok. Chiara Zoppi in evidenza nel circuito Thai Fight