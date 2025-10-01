Botte e minacce alla moglie | sessantenne arrestato

Padovaoggi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltrattamenti in famiglia, una piaga senza fine. Nella nottata del 29 settembre gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato in zona Arcella, un 60enne cittadino italiano, per aver posto in essere condotte lesive nei confronti dei familiari conviventi.. Nello specifico, poco dopo l'una, su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: botte - minacce

Botte e minacce, poi tenta di dare fuoco alla ex: “Mi sono salvata rotolandomi in una pozzanghera”

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere

Assalito, legato e rapinato in casa: «A me botte e minacce con un coltello, mia mamma anziana picchiata senza pietà»

botte minacce moglie sessantenneBotte e minacce alla moglie: sessantenne arrestato - Il 29 settembre a seguito dell'ennesima aggressione alla consorte gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno messo le manette ai polsi ad un padre di famiglia. padovaoggi.it scrive

botte minacce moglie sessantennePoviglio, minacce e botte alla moglie: denuncia con divieto di avvicinamento - Fin dall’inizio della loro convivenza, nel 2011, a causa della sua ossessiva gelosia, spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche, avrebbe avuto – anche in presenza della loro figlia – atteggiamenti ... Si legge su nextstopreggio.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Minacce Moglie Sessantenne