Botte e minacce alla moglie | sessantenne arrestato

Maltrattamenti in famiglia, una piaga senza fine. Nella nottata del 29 settembre gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato in zona Arcella, un 60enne cittadino italiano, per aver posto in essere condotte lesive nei confronti dei familiari conviventi.. Nello specifico, poco dopo l'una, su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

