botte e minacce alla ex processo per maltrattamenti si ubriacava e la picchiava

Capabio, 1 ottobre 2025 – E’ stata lei a vuotare il sacco: a raccontare l’incubo vissuto per mesi, tra maggio e luglio 2024, quando nella sua vita era entrato un tunisino. Che la picchiava così forte, spesso quando era ubriaco, che la fece finire in ospedale con una costola fratturata e trenta giorni di prognosi. È iniziato ieri in tribunale il processo a carico di un uomo di origini tunisine di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Si tratta di un caso che era partito con il codice rosso, la procedura che accelera le indagini sui reati di violenza domestica. Tutto nasce da una breve relazione, durata solo pochi mesi, fin da subito piena di violenze e soprusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

