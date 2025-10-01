Botte e minacce alla ex Processo per maltrattamenti Si ubriacava e la picchiava
Capabio, 1 ottobre 2025 – E’ stata lei a vuotare il sacco: a raccontare l’incubo vissuto per mesi, tra maggio e luglio 2024, quando nella sua vita era entrato un tunisino. Che la picchiava così forte, spesso quando era ubriaco, che la fece finire in ospedale con una costola fratturata e trenta giorni di prognosi. È iniziato ieri in tribunale il processo a carico di un uomo di origini tunisine di 43 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Si tratta di un caso che era partito con il codice rosso, la procedura che accelera le indagini sui reati di violenza domestica. Tutto nasce da una breve relazione, durata solo pochi mesi, fin da subito piena di violenze e soprusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: botte - minacce
Botte e minacce, poi tenta di dare fuoco alla ex: “Mi sono salvata rotolandomi in una pozzanghera”
Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere
Assalito, legato e rapinato in casa: «A me botte e minacce con un coltello, mia mamma anziana picchiata senza pietà»
Minacce e botte a famiglia a Scampia, il clan al figlio dell’uomo sequestrato: “La casa o tuo padre” - X Vai su X
Dopo il ricongiungimento famigliare, la figlia maggiore così come la madre costrette a minacce, botte e restrizioni. Quando hanno trovato la forza di denunciare, i due uomini sono stati allontanati - facebook.com Vai su Facebook
Botte e minacce alla ex. Processo per maltrattamenti. Si ubriacava e la picchiava - La donna era finita in ospedale anche con una costola fratturata: attivato il codice rosso ... Segnala lanazione.it
Botte, vestiti tagliati e ricatti sessuali: le accuse non reggono. Assolta l’ex fidanzata - Emesso il verdetto di primo grado nei riguardi di una donna finita al banco degli imputati per aver reso un inferno la vita dell’ex coniuge. Segnala lecceprima.it