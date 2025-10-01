Dopo la difficile stagione scorsa, Nico Kovac sembra essere riuscito a plasmare a dovere la sua creatura: il Borussia Dortmund è in un periodo molto positivo e cerca ulteriori conferme nella sfida europea all’Athletic Bilbao. La solida vittoria di Magonza ha portato i gialloneri al secondo posto solitario in Bundesliga, a due sole lunghezze dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Athletic Bilbao (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tedeschi favoriti al Westfalenstadion