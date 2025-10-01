Borsa di studio Carlo Mazzone | ad Arpaise premiati gli studenti del Settembrini
Si è svolta ieri mattina, 30 settembre, nella sala consiliare del Comune di Arpaise, la cerimonia di consegna della IV Edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, dedicata agli studenti dell’Istituto Comprensivo Settembrini. L’iniziativa rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la comunità scolastica e territoriale e si inserisce in un percorso più ampio che, solo nel 2025, ha visto la consegna di dieci borse di studio ciascuna di 400 euro rivolte a studenti di tutta la Campania. Questa di Arpaise è dunque l’ undicesima borsa di studio dell’anno, pensata appositamente per la comunità locale, a conferma di un impegno costante per le nuove generazioni a partire dal proprio territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
