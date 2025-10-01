Borsa di Studio Carlo Mazzone ad Arpaise il riconoscimento agli studenti dell’IC Settembrini
Si è svolta il 30 settembre, nella Sala Consiliare del Comune di Arpaise, la cerimonia di consegna della IV Edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, dedicata agli studenti dell’Istituto Comprensivo Settembrini. L’iniziativa è un appuntamento fisso . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: borsa - studio
La “borsa di studio” della Lombardia: fondi per oltre un miliardo alle università: “Sarà una spinta all’innovazione”
Un premio da 3 mila euro: torna la borsa di studio in memoria del professor Franco Persiani
“Æquilibrium" chiude l'anno con uno spettacolo in piazza e borsa di studio per un'allieva
QUALCHE SCATTO DAL CONCERTO DEI VINCITORI DELLA BORSA DI STUDIO “GALLI”! - facebook.com Vai su Facebook
Ciampino, prorogata la borsa di studio Jobiri da 1.000 euro per giovani talenti Nuova scadenza 14 dicembre 2025 Tutti i dettagli sono disponibili su https://jobiri.com/borsa-di-studio-jobiri/… #Ciampino #Jobiri #Formazione #Lavoro - X Vai su X
Undicesima Borsa di Studio Carlo Mazzone: ad Arpaise riconoscimento per gli studenti del Settembrini - Si è svolta ieri mattina, 30 settembre, nella Sala Consiliare del Comune di Arpaise, la cerimonia di consegna della IV Edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, dedicata agl ... Lo riporta ntr24.tv