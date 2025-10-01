Bordin | Sporting squadra tipica portoghese simile alle spagnole il Napoli dovrà essere molto attento
Bordin: “Lo Sporting ha una fase offensiva stellare, ma il Napoli ha sempre dimostrato di saper reagire nei momenti difficili”. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Bordin, allenatore del Tirana ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli ed Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: Mister, un’Atalanta che nonostante l’addio di Gian Piero Gasperini sembra aver già imboccato la strada giusta con Ivan Juric. Convincente in campionato e reduce da una bella vittoria in Champions League. Dove può arrivare la Dea secondo Bordin? . 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: bordin - sporting
VOLO - RISULTATI:Sabato 27 Settembre si è conclusa la Gara Triveneta a Coppie organizzata dalla Bocciofila Camillotta (TV). CLASSIFICA: 1° Bordin Michele - Angelo Vertorel (Sport Gavarzavo - BS ); 2° Cavasin Pierluigi - Spinaze Loris (Spresianese - TV - facebook.com Vai su Facebook
Iliass Aouani come Baldini e Bordin: un italiano a medaglia nella maratona mondiale. I precedenti… e l’oro olimpico - - X Vai su X
Calcio: Roberto Bordin è il nuovo allenatore della Triestina - La US Triestina Calcio 1918 ha comunicato di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Bordin fino al 30 giugno 2024, con opzione di prolungamento in caso di promozione in ... Come scrive ansa.it
Triestina, scelto l'erede di Tesser. Bordin è il nuovo allenatore, il comunicato ufficiale - US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Bordin fino al 30 giugno 2024, con opzione di prolungamento in caso di promozione in Serie B. Si legge su tuttomercatoweb.com