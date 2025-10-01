Bordata russa contro l' Europa in arrivo | ecco cosa accadrà

Un anticipo invernale in piena regola con una "bordata" che colpirà soprattutto la parte più orientale d'Italia, quindi le zone adriatiche, a causa della discesa di aria fredda direttamente dalla Russia. I modelli matematici già da qualche giorno fiutavano questa configurazione che nelle prossime ore diventerà realtà con un netto calo termico. Cosa dobbiamo aspettarci. " Se fosse stato inverno avremmo avuto la neve sulle spiagge adriatiche ", ha spiegato Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Con moto retrogrado, cioé da est verso ovest, ecco che un nucleo gelido russo piomberà sul nostro Paese con temperature che si porteranno anche di 10-12°C al di sotto delle medie del periodo e più tipiche del mese di novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bordata russa contro l'Europa in arrivo: ecco cosa accadrà

Bordata russa contro l'Europa in arrivo: ecco cosa accadrà - Aria fredda di origine russa farà crollare le temperature con minime molto vicine a 0° su alcune zone d'Italia: ecco quali e quale sarà la durata della "bordata" gelida ... Da msn.com

