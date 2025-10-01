Boom di turisti in Abruzzo | borghi da record ma l’estate non basta più
Teramo - La stagione turistica 2025 segna +10% di presenze in Abruzzo, con i borghi in crescita del 50%. Confcommercio chiede più programmazione e destagionalizzazione. La stagione turistica estiva 2025 in Abruzzo si chiude con un bilancio positivo: secondo i dati dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, le presenze complessive tra giugno e settembre sono aumentate di circa il 10% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il presidente di Confcommercio Abruzzo, Giammarco Giovannelli, invita alla prudenza: «Il dato medio regionale è incoraggiante, ma il territorio mostra risultati a macchia di leopardo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: boom - turisti
A Jesolo la crisi delle spiagge non si sente, è boom di turisti dall'Est: «Lettini occupati all?85 per cento»
Vacanze, calo di turisti al mare? In montagna è tutto esaurito. Boom di prenotazioni a Ferragosto
I 27 Borghi più belli della Lombardia fanno il pieno di turisti: da Bellano a Monte isola è boom di presenze
Abruzzo estate 2025: turisti in aumento, boom nei borghi REGIONE - La stagione turistica estiva in Abruzzo nel 2025 si è rivelata, nel complesso, positiva per gli operatori del settore, con un incremento m... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/abruzzo-estate- - facebook.com Vai su Facebook
Abruzzo estate 2025: turisti in aumento, boom nei borghi https://abruzzonews.eu/abruzzo-estate-2025-turisti-aumento-boom-borghi-680971.html?_unique_id=68dbf329717a7… - X Vai su X
Abruzzo estate 2025: turisti in aumento, boom nei borghi - Crescono i piccoli borghi grazie al turismo en plein air e all’enogastronomia ... Secondo abruzzonews.eu
Turismo Abruzzo 2025: +10% di presenze estive, boom per borghi ed enogastronomia - "La stagione turistica estiva, in Abruzzo, è stata tutto sommato soddisfacente ... Secondo laquilablog.it