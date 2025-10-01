Boom di turisti in Abruzzo | borghi da record ma l’estate non basta più

Teramo - La stagione turistica 2025 segna +10% di presenze in Abruzzo, con i borghi in crescita del 50%. Confcommercio chiede più programmazione e destagionalizzazione. La stagione turistica estiva 2025 in Abruzzo si chiude con un bilancio positivo: secondo i dati dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, le presenze complessive tra giugno e settembre sono aumentate di circa il 10% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il presidente di Confcommercio Abruzzo, Giammarco Giovannelli, invita alla prudenza: «Il dato medio regionale è incoraggiante, ma il territorio mostra risultati a macchia di leopardo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

