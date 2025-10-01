Bonusback Tpl Studenti via alle domande per il rimborso | ma il sito va a singhiozzo

Firenze, 1 ottobre 2025 – Un aiuto concreto per le famiglie e un incentivo all’uso dei mezzi pubblici: torna anche quest’anno, per i mesi di ottobre e novembre 2025, il “ Bonusback Tpl Studenti ”, l’iniziativa della Città Metropolitana di Firenze che prevede un rimborso del 60% sugli abbonamenti trimestrali e annuali del trasporto pubblico locale acquistati dopo il 1° agosto 2025. La misura rientra nel piano urbano della mobilità sostenibile e punta a tre obiettivi chiari: sostenibilità ambientale, promozione della mobilità pubblica e sostegno economico alle famiglie. La promozione è in vigore da oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

