Il Governo ha messo a disposizione un nuovo bonus per l’acquisto di libri. Si tratta della Carta della Cultura, un sussidio da richiedere in maniera interamente digitale attraverso la propria App IO, l’applicazione per i servizi della pubblica amministrazione. La carta della Cultura è riservata alle famiglie in difficoltà e punta a evitare l’impoverimento culturale delle fasce meno abbienti della popolazione. Per ottenerla è necessario avere un Isee basso e una forma di identità digitale attraverso la quale accedere alla propria App IO. In questo modo si potrà presentare la domanda. Il bonus, che può arrivare fino a 500 euro, viene assegnato attraverso una graduatoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus cultura da 500 euro, come richiederlo sull’App IO