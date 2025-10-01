Bonus cultura da 500 euro come richiederlo sull’App IO
Il Governo ha messo a disposizione un nuovo bonus per l’acquisto di libri. Si tratta della Carta della Cultura, un sussidio da richiedere in maniera interamente digitale attraverso la propria App IO, l’applicazione per i servizi della pubblica amministrazione. La carta della Cultura è riservata alle famiglie in difficoltà e punta a evitare l’impoverimento culturale delle fasce meno abbienti della popolazione. Per ottenerla è necessario avere un Isee basso e una forma di identità digitale attraverso la quale accedere alla propria App IO. In questo modo si potrà presentare la domanda. Il bonus, che può arrivare fino a 500 euro, viene assegnato attraverso una graduatoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: bonus - cultura
Renzi attacca Giuli: “Ha tagliato il Bonus Cultura come uno studente fuori corso. Era un vero investimento sui giovani”
Bonus cultura di 100 euro in arrivo a ottobre 2025: che cos’è e chi può richiederlo
Protocollo Art Bonus: "Cultura e ricostruzione. Un patto di civiltà per le nostre terre"
Bonus cultura da 100 euro: al via le domande per famiglie a basso reddito https://ift.tt/YAbtLNS https://ift.tt/7c8Er34 - X Vai su X
Il flop delle destre sul bonus cultura. Le nuove misure per i 18enni sono un completo fallimento: ridotti i beneficiari e dimezzati gli incassi - facebook.com Vai su Facebook
Bonus cultura da 500 euro, come richiederlo sull’App IO - Per ottenere fino a 500 euro per l’acquisto di libri con la Carta della Cultura bisogna accedere all’AppIO e presentare la domanda interamente in formato digitale ... Secondo quifinanza.it
Carta della Cultura, al via le domande: come ottenere il bonus fino a 500 euro per i libri e a chi spetta - Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, si aprono le domande per la Carta della Cultura: si può ottenere un bonus fino a 500 euro per comprare libri con codice ... Come scrive fanpage.it