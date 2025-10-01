Bonus carta giornali e riviste | al via le richieste per il 2025

Un mese di tempo per richiedere il tax credit pari al 30% dei costi sostenuti nel 2024 dalle case editrici per stampare le pubblicazioni cartacee. La somma riconosciuta sarà spendibile tramite F24. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

