Bonny Inter l’ex Parma in ballottaggio per la Cremonese | può arrivare la prima occasione da titolare
Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’infortunio di Marcus Thuram ha creato un’immediata necessità di trovare un sostituto per la prossima gara contro la Cremonese, e l’attenzione si concentra su Ange-Yoan Bonny, ex Parma, che ha la possibilità di fare il salto di qualità. Nonostante il momento positivo della squadra e la crescita di altri attaccanti come Pio Esposito, il francese ha l’opportunità di mostrarsi pronto a ricoprire un ruolo fondamentale nell’attacco nerazzurro, soprattutto considerando l’assenza di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta
Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
Inter, infortunio Bonny: è arrivato il nuovo verdetto in vista del Cagliari - Punto interrogativo sulle condizioni di Bonny in vista della sfida della 5^ giornata di campionato tra Cagliari-
Champions, Bonny: "Siamo l'Inter e si lotta sempre per tutto fino in fondo" - L'attaccante dell'Inter, Bonny, ha parlato alla fine della gara contro lo Slavia Praga vinta tre a zero in Champions League