Bonny Inter l’ex Parma in ballottaggio per la Cremonese | può arrivare la prima occasione da titolare

Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. L’infortunio di Marcus Thuram ha creato un’immediata necessità di trovare un sostituto per la prossima gara contro la Cremonese, e l’attenzione si concentra su Ange-Yoan Bonny, ex Parma, che ha la possibilità di fare il salto di qualità. Nonostante il momento positivo della squadra e la crescita di altri attaccanti come Pio Esposito, il francese ha l’opportunità di mostrarsi pronto a ricoprire un ruolo fondamentale nell’attacco nerazzurro, soprattutto considerando l’assenza di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

