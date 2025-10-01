Bonny dopo l’esordio in CL | Giocare questa competizione è un sogno ancor di più…

Ilnerazzurro.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Inter continua la sua marcia in Champions League, superando per 3-0 lo Slavia Praga e portandosi a quota 6 punti nella classifica del girone. È la quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu, che iniziano a mostrare solidità e determinazione in tutte le competizioni, rafforzando le ambizioni europee del club nerazzurro. La squadra si è resa protagonista di una prestazione convincente a San Siro che ha esaltato tifosi e addetti ai lavori. I gol hanno confermato la qualità dei singoli e la crescita del gruppo, che ora guarda con fiducia al prossimo impegno prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bonny - dopo

Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione

Parma, dopo Bonny si cerca una nuova punta: piace Colombo, occhi anche a Ivanovic del Milwall

Bonny Inter, il francese sta convincendo tutti: piovono conferme dopo l’amichevole e ora Chivu…

Inter, senza Lautaro tutto porta a Bonny. Ma dopo i no milionari è il momento di Esposito - L’Inter di Cristian Chivu si prepara all’esordio stagionale in Champions League con il grande dubbio legato alla presenza di Lautaro Martinez. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bonny Dopo L8217esordio Cl