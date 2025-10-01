Bonny a Inter TV | Un sogno giocare questa competizione poi a San Siro con l’Inter
Bonny, attaccante francese dell’Inter, ha raccontato le emozioni di giocare a San Siro con la maglia nerazzurra: le parole dell’ex Parma. Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della sua squadra contro lo Slavia Praga in Champions League. L’attaccante, che ha avuto un impatto positivo nella partita, ha espresso la sua felicità per il risultato e ha condiviso il suo entusiasmo nell’essere parte della squadra in una competizione prestigiosa come la Champions League. Bonny ha dichiarato con entusiasmo: «Un sogno giocare questa competizione, poi a San Siro con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
