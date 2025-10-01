Bomba d' acqua su Favara e donna dispersa la Cisl | Investimenti per aiutare i territori

"È inaccettabile che la vita dei cittadini venga messa a rischio da una bomba d'acqua e che alle prime piogge si registrano danni ingenti nelle strade e nelle scuole come è successo in provincia di Agrigento dove addirittura una donna risulta dispersa". Lo hanno scritto, in una nota congiunta, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

bomba d acqua favaraMaltempo, strade come fiumi a Favara. Si cercano due dispersi - Il sindaco: "Condizioni meteo non previste con tanta violenza" ... rainews.it scrive

bomba d acqua favaraInferno di acqua e fango a Favara: si cerca ancora la donna dispersa VIDEO - AGRIGENTO – Una giornata di inferno in provincia di Agrigento, dove un nubifragio ha messo il territorio in ginocchio. Segnala livesicilia.it

