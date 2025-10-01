Bomba d’acqua strade come fiumi e fango | donna travolta dalla furia del maltempo
Favara e gran parte della provincia di Agrigento sono in ginocchio a causa del maltempo che da martedì 30 settembre si è abbattuto con una violenza inattesa. Piogge torrenziali, fiumi d’acqua e fango che hanno trasformato le strade in trappole mortali e che, nelle ultime ore, hanno fatto registrare una drammatica emergenza: una donna risulta dispersa dopo essere stata travolta dalle acque. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe abbandonato la propria auto in via Berlinguer, forse perché rimasta bloccata dall’allagamento, e in quel momento la furia dell’acqua l’avrebbe risucchiata, trascinandola via davanti agli occhi di alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
