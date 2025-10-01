La notte appena trascorsa ha lasciato dietro di sé scenari che ricordano più un incubo che un normale inizio d’autunno. La Romagna si è svegliata sotto l’assedio di piogge torrenziali e temporali intensi che hanno trasformato intere strade in canali d’acqua, soprattutto lungo la fascia costiera. Ma ciò che più preoccupa è lo spostamento del fronte perturbato verso l’interno, dove il terreno già provato fatica ad assorbire le precipitazioni incessanti. E mentre gli esperti meteo continuano a monitorare l’evoluzione del maltempo, per i residenti la giornata si annuncia lunga e complessa. Maltempo Romagna: coste sommerse e sottopassi impraticabili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bomba d’acqua in Italia, allagamenti nella notte: le strade come fiumi