Bologna Roma e Milano una prece | tra affitti brevi studentati e poche case popolari sta morendo il diritto all’abitare
Metropoli trasformate in depliant pubblicitari, da vendere a turisti, “transitanti”, investitori. Poleis diventate luoghi di consumo in cui la rendita può dispiegarsi liberamente, “con quartieri e strade invasi da locali tutti uguali, dehors sui marciapiedi e smart lock degli affitti brevi appese ai pali della luce”. Città progressivamente cedute dalle amministrazioni comunali a sviluppatori immobiliari, per trasformarle e metterle a rendita. Persino i proprietari di case, denuncia Città in affitto. Un requiem per il diritto all’abitare (Laterza) primo libro del collettivo Gessi White, figlia della testata di giornalismo d’inchiesta IrpiMedia, diventano inquilini, perché i quartieri si trasformano, con gli spazi pubblici sequestrati da privati, diventati “apubblici”, “un furto non solo di spazi ma anche di cultura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
