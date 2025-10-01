"Come sta il Bologna? Sta come una squadra con i pregi e i difetti di inizio stagione. Quindi non vedo nessun allarme: serve solo un po’ di pazienza per consentire a Italiano di caratterizzare il gruppo, di dargli un’impronta". Lorenzo Minotti è una Treccani del calcio al servizio di Sky, nonché di tutti quelli che si dilettano a chiacchierare di pallone. Mille spunti, mille idee, mille osservazioni: come quelle che sono finite sul suo taccuino domenica a Lecce, dove ha vestito i panni di seconda voce. Minotti, che Bologna ha visto al Via del Mare? "Una squadra che nonostante il 2-2 finale, figlio di una marcatura persa, ha cercato il dominio del gioco e che voleva fare la partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, la cura Minotti. "Nessun motivo di allarme. Italiano merita tempo. E col Friburgo zero ansie»