bologna la cura minotti nessun motivo di allarme italiano merita tempo e col friburgo zero ansie

"Come sta il Bologna? Sta come una squadra con i pregi e i difetti di inizio stagione. Quindi non vedo nessun allarme: serve solo un po’ di pazienza per consentire a Italiano di caratterizzare il gruppo, di dargli un’impronta". Lorenzo Minotti è una Treccani del calcio al servizio di Sky, nonché di tutti quelli che si dilettano a chiacchierare di pallone. Mille spunti, mille idee, mille osservazioni: come quelle che sono finite sul suo taccuino domenica a Lecce, dove ha vestito i panni di seconda voce. Minotti, che Bologna ha visto al Via del Mare? "Una squadra che nonostante il 2-2 finale, figlio di una marcatura persa, ha cercato il dominio del gioco e che voleva fare la partita". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Per i rossoblù era la prima partita giocata di domenica dopo le fatiche del giovedì in Europa League: non potevano essere al massimo.

