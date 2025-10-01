Bologna-Friburgo Italiano cerca la prima vittoria in Europa | pronostico

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2ª giornata del girone e rossoblù impegnati in casa contro la squadra tedesca dopo il ko con l'Aston Villa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna friburgo italiano cerca la prima vittoria in europa pronostico

© Gazzetta.it - Bologna-Friburgo, Italiano cerca la prima vittoria in Europa: pronostico

In questa notizia si parla di: bologna - friburgo

Il Bologna in Europa League: il via da Birmingham, prima in casa col Friburgo

Dove vedere in tv Bologna-Friburgo, Europa League calcio: orario, programma, streaming

Bologna-Friburgo, seconda giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

bologna friburgo italiano cercaEuropa League, Bologna e Friburgo a confronto: equilibrio, statistiche e protagonisti | OneFootball - Se nella prima giornata di Europa League il Bologna ha affrontato una delle migliori formazioni della competizione, da dopodomani sfiderà squadre più alla portata e collezionare punti diventerà il ... Riporta onefootball.com

bologna friburgo italiano cercaBologna, la cura Minotti. "Nessun motivo di allarme. Italiano merita tempo. E col Friburgo zero ansie» - Il commentatore Sky "Per i rossoblù era la prima partita giocata di domenica dopo le fatiche del giovedì in Europa League: non potevano essere al massimo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Friburgo Italiano Cerca