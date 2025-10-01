Bologna è diventata la città dei salumi e dei cappuccini spiegati bene
Sono le nove di mattina, e sono seduta a un tavolo il cui cartellino dice: prenotato per le 10. In questo bar ci sono tre tavolini in tutto, e non hanno mai preso prenotazioni, finché Bologna non ha smesso d'essere dei bolognesi ed è diventata di RyanAir. Il problema di diventare una città di RyanAir è che, ai turisti che vengono qui, poi devi fargli fare qualcosa tutto il giorno, e a Bologna non c'è niente da fare, niente da vedere, nessun monumento (questo è uno di quegli articoli sotto i quali l'Instagram del giornale si riempie di bolognesi, principali esponenti dello schieramento «tu a mia mamma che non ha attrazioni non glielo dici capitoooo», che ci tengono a dire che Bologna ha ben due musei).
Incantò in un Bologna-Fiorentina 3-3, sparì con Thiago. Poi solo prestiti per Emanuel: ora a Larissa. Dai tre assist all’esilio in Grecia. Vignato, la stella diventata meteora
FINE PRIMO TEMPO ? MILAN 0 BOLOGNA 0 Buoni i primi 25 minuti, poi il Bologna ha alzato il baricentro e la partita è diventata equilibrata,tanti scontri al centrocampo. In difesa qualche errore di troppo. 2 pali da parte dei Rossoneri. Bisogna spingere
Bologna 30, via Molinelli diventa più sicura: nuova viabilità in Santo Stefano: Bologna, 25 settembre 2025 – Conclusi nei giorni scorsi gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e la moderazione della velocità a Bologna: