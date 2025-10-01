Body shaming Sensi vota in dissenso dal Pd | Ero cicciabomba cannoniere dico sì alla legge video
Filippo Sensi, senatore del Partito democratico, già spin doctor di Francesco Rutelli e portavoce di Matteo Renzi nel periodo di Palazzo Chigi, ha strappato applausi unanimi nell’aula di Palazzo Madama, al termine della sua dichiarazione di voto sulla legge contro l’obesità e sulla legge che istituisce la Giornata nazionale contro il body shaming. L’intervento di Filippo Sensi sul body shaming. Un voto in dissenso del gruppo, che Sensi ha argomentato nel corso del suo breve ma intenso intervento. «Signora Presidente – ha esordito il senatore dem – intervengo solo per mettere a verbale il mio personale favore, dunque il mio voto favorevole, su questi disegni di legge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
