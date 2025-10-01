Bocce Tricolore per Pareschi e Maggi Successo nel settore paralimpico

Dopo anni di allenamenti e sacrifici da parte di atleti e tecnici dell’ Asd Bocciofila La Ferrarese, è arrivato un emozionante successo con i due portacolori del movimento paralimpico estense, Mario Maggi e Marco Pareschi. Convocati dal comitato regionale dopo le buone prestazioni di inizio stagione e dopo le vittorie nelle gare regionali dell’ultimo biennio, nel circuito riservato agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, i ragazzi, allenati da ct Mauro Guidetti hanno giocato bene sin dalle prime fasi disputate a Pieve a Nievole: superati gli avversari di Varese e della Sardegna nel girone eliminatorio, in semifinale hanno affrontato un’ottima coppia di Piombino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bocce. Tricolore per Pareschi e Maggi. Successo nel settore paralimpico

