Boccaleone passerella in ritardo Rfi | Sarà pronta entro giugno

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CANTIERE FS. I lavori del sovrappasso che sostituirà quello demolito non sono ancora iniziati. Valesini: «Li abbiamo sollecitati». Navette dall’inverno con la chiusura del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

boccaleone passerella ritardo rfiBoccaleone, passerella in ritardo. Rfi: «Sarà pronta entro giugno» - I lavori del sovrappasso che sostituirà quello demolito non sono ancora iniziati. Scrive ecodibergamo.it

Boccaleone, torna l’idea del sottopasso. Il Comune: «Si valutino tutte le ipotesi» - Si torna a parlare di un sottopasso a Boccaleone per garantire un secondo attraversamento ciclopedonale da una parte all’altra del quartiere, che tra qualche mese - Secondo ecodibergamo.it

