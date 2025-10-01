È disponibile su tutte le piattaforme digitali Milleperché, il nuovo singolo di Blynch, nome d’arte di Gian Marco Bellone, prodotto da Matilde Dischi. Il brano racconta il “compulsivo chiedersi come sarebbe andata se” di fronte al corso ineluttabile degli eventi, dando voce a situazioni sospese e destinate a rimanere incomplete. Con un sound che richiama le ballad dell’indie britannico e che mescola influenze britpop e bedroom pop, il brano nasce da un processo creativo inusuale per l’artista. «Ho smesso di mantenere il totale controllo su quanto scrivo, cercando invece di seguire un flusso di immagini privo di giudizio – spiega Blynch –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Blynch pubblica Milleperché: introspezione in chiave britpop