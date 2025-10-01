Blufi inaugurata panchina gigante al santuario Madonna dell' Olio | Simbolo di coraggio e resistenza
È stata inaugurata a Blufi, al santuario di Madonna dell’Olio, la panchina gigante del circuito “Big Bench Community Project”. L’iniziativa, curata dal consigliere di maggioranza Ivan Porrà, è finanziata dalla Pro Loco del borgo madonita con il patrocinio del comune di Blufi. La panchina, rientra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
