Blufi inaugurata panchina gigante al santuario Madonna dell' Olio | Simbolo di coraggio e resistenza

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata a Blufi, al santuario di Madonna dell’Olio, la panchina gigante del circuito “Big Bench Community Project”. L’iniziativa, curata dal consigliere di maggioranza Ivan Porrà, è finanziata dalla Pro Loco del borgo madonita con il patrocinio del comune di Blufi. La panchina, rientra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blufi - inaugurata

Panchina gigante, l'installazione nel borgo panoramico: la vista incredibile sui paesaggi della Tuscia - Vicino a Viterbo c’è un borgo panoramico speciale: la natura avvolge un orizzonte mozzafiato e una panchina gigante ci invita a riscoprire la meraviglia Cosa c’è di più bello che sedersi su una ... Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Blufi Inaugurata Panchina Gigante