Cagliari, 1 ottobre – È stata rilevata in Sardegna una nuova variante del virus della blue tongue, una malattia infettiva dei ruminanti – detta anche febbre catarrale – che causa sintomi gravi soprattutto negli ovini. Ad oggi si conoscono 27 sierotipi (sottospecie del virus), quello scoperto in Sardegna è il sierotipo 5: “Finora non era mai stato rilevato nel nostro Paese e in Europa”, ha detto oggi l'assessore regionale all'Agricoltura, Gian Franco Satta. Oggi pomeriggio l'audizione della commissione Attività produttive, dove si è affrontato anche il tema dei rimborsi per gli agricoltori colpiti l’anno scorso dal virus ‘lingua blu’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blue tongue, scoperto in Sardegna il sierotipo 5: “Mai rilevato prima in Europa”. Finora era presente solo negli Usa