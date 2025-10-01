Blue tongue scoperto in Sardegna il sierotipo 5 | Mai rilevato prima in Europa Finora era presente solo negli Usa
Cagliari, 1 ottobre – È stata rilevata in Sardegna una nuova variante del virus della blue tongue, una malattia infettiva dei ruminanti – detta anche febbre catarrale – che causa sintomi gravi soprattutto negli ovini. Ad oggi si conoscono 27 sierotipi (sottospecie del virus), quello scoperto in Sardegna è il sierotipo 5: “Finora non era mai stato rilevato nel nostro Paese e in Europa”, ha detto oggi l'assessore regionale all'Agricoltura, Gian Franco Satta. Oggi pomeriggio l'audizione della commissione Attività produttive, dove si è affrontato anche il tema dei rimborsi per gli agricoltori colpiti l’anno scorso dal virus ‘lingua blu’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: blue - tongue
Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti”
Dopo la blue tongue, la siccità: allarme Coldiretti anche per le produzioni di vino e olio
Avanza bene la vaccinazione contro la blue tongue, ma resta l'allerta per tutta estate
La vicenda di Gaza sbarca anche in consiglio regionale. Approvato il bilancio consolidato. Nuove misure per sostenere gli allevatori colpiti dalla blue tongue #abruzzo - X Vai su X
Un nuovo e preoccupante sierotipo del virus della Blue Tongue (BTV) è stato rilevato in Sardegna. Per questo motivo, l’assessorato regionale all’Igiene e Sanità ha diramato una comunicazione urgente atutte le Aziende - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la - facebook.com Vai su Facebook
Blue tongue, scoperto in Sardegna il sierotipo 5: “Mai rilevato prima in Europa”. Finora era presente solo negli Usa - L’anno scorso è stato l’anno più pesante con 66mila animali morti. Da quotidiano.net
In Sardegna si riaffaccia la Lingua blu, 9 focolai ad agosto - Col caldo in Sardegna si riaffaccia anche la Lingua blu, anche se i casi restano limitati. Riporta ansa.it