Blue tongue scoperto in Sardegna il sierotipo 5 | Mai rilevato prima in Europa Finora era presente solo negli Usa

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, 1 ottobre – È stata rilevata in Sardegna una nuova variante del virus della blue tongue, una malattia infettiva dei ruminanti – detta anche febbre catarrale – che causa sintomi gravi soprattutto negli ovini. Ad oggi si conoscono 27 sierotipi (sottospecie del virus), quello scoperto in Sardegna è il  sierotipo 5: “Finora non era mai stato rilevato nel nostro Paese e in Europa”, ha detto oggi l'assessore regionale all'Agricoltura, Gian Franco Satta. Oggi pomeriggio l'audizione della commissione Attività produttive, dove si è affrontato anche il tema dei rimborsi per gli agricoltori colpiti l’anno scorso dal virus ‘lingua blu’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

blue tongue scoperto in sardegna il sierotipo 5 mai rilevato prima in europa finora era presente solo negli usa

© Quotidiano.net - Blue tongue, scoperto in Sardegna il sierotipo 5: “Mai rilevato prima in Europa”. Finora era presente solo negli Usa

In questa notizia si parla di: blue - tongue

Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti”

Dopo la blue tongue, la siccità: allarme Coldiretti anche per le produzioni di vino e olio

Avanza bene la vaccinazione contro la blue tongue, ma resta l'allerta per tutta estate

blue tongue scoperto sardegnaBlue tongue, scoperto in Sardegna il sierotipo 5: “Mai rilevato prima in Europa”. Finora era presente solo negli Usa - L’anno scorso è stato l’anno più pesante con 66mila animali morti. Da quotidiano.net

In Sardegna si riaffaccia la Lingua blu, 9 focolai ad agosto - Col caldo in Sardegna si riaffaccia anche la Lingua blu, anche se i casi restano limitati. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Blue Tongue Scoperto Sardegna