Blu eterno | quel colore-eredità di Giorgio Armani perfetto per le over 50
Almost blue, Blue in Green, Blue Velvet, Blue Moon, Nel blu dipinto di blu. Il blu è stato messo in musica da molti artisti, ma l’ultima grande testimonianza d’arte per questo colore l’ha regalata Giorgio Armani con la sua ultima sfilata, postuma, non a caso alla Pinacoteca di Brera, in chiusura della Milano Fashion Week. Il tratto più interessante è che questa sfilata ha ricordato alle donne e agli uomini - in particolare alle sofisticate over 50 - la versatilità e l’eleganza di questo colore con le sue tantissime sfumature. Perché i blu di Armani sono di grande ispirazione. “ Volevo vestire la donna che vive e lavora, non la donna di un quadro ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
