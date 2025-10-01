Bloccata la Global Sumud Flotilla oltre 500 persone in corteo spontaneo a Padova

Spontaneo e partecipato: oltre 500 persone si sono radunate a partire dalle 21.30 di oggi, mercoledì 1 ottobre, per sostenere la Global Sumud Flotilla, bloccata al largo di Gaza dall'esercito israeliano. Moltissimi i giovani, tra cui gli studenti che avevano occupato la sede della facoltà di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La Global Sumud Flotilla, l'iniziativa umanitaria internazionale che si poneva l'obiettivo di portare 200 tonnellate di aiuti a Gaza rompendo il blocco navale israeliano, è stata bloccata nella serata di mercoledì 1 ottobre. Cosa accade ora agli attivisti italiani che

Bloccata la tangenziale a Padova durante il corteo pro-Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Video di Local Team e foto da Il Gazzettino. Bloccata la tangenziale in Corso Australia.

Pro-Pal a sostegno della Flotilla: bloccata la stazione centrale di Napoli, a Roma chiusi gli ingressi di Termini. Cgil e Usb, venerdì sciopero generale - INDICE DEI CONTENUTI1 VENERDI’ 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL2 USB PROCLAMA SCIOPERO GENERALE PER IL 3 OTTOBRE3 SALVINI VALUTA LA PRECETTAZIONE 4 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Circa ... Riporta quotidianodelsud.it

Global Flotilla, perché l'equipaggio è stato arrestato e cosa succederà adesso? - Global Sumud Flotilla è partito con l’obiettivo di rompere il blocco marittimo israeliano sulla Striscia di Gaza e portare aiuti all’enclave. Si legge su tag24.it