Bloccata IPTV pirata che trasmetteva Sky Uno E ora X Factor è nel mirino di Piracy Shield

Dday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una determina, che ha predisposto il blocco dell'accesso a una IPTV pirata che trasmetteva Sky Uno, l'AGCOM ha permesso a X Factor di entrare nel perimetro operativo di Piracy Shield. I blocchi futuri saranno quindi "veloci". 🔗 Leggi su Dday.it

bloccata iptv pirata che trasmetteva sky uno e ora x factor 232 nel mirino di piracy shield

© Dday.it - Bloccata IPTV pirata che trasmetteva Sky Uno. E ora X Factor è nel mirino di Piracy Shield

In questa notizia si parla di: bloccata - iptv

AGCOM blocca IPTV pirata. X Factor 2025 protetto da Piracy Shield per tutelare copyright - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha esteso l'efficacia de... Si legge su digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: Bloccata Iptv Pirata Trasmetteva