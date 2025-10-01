Blitz notturno dei ladri | via dieci bobine di rame dal parco fotovoltaico
Via il rame dal parco fotovoltaico che si sta realizzando nella zona industriale del paese. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando i soliti ignoti sono arrivati in via della Stazione probabilmente a bordo di un furgone e hanno preso di mira il cantiere allestito da una ditta di Brescia per portare nel piccolo centro della pianura dell’ Oltrepò Pavese, sulla riva destra del Po. Da quell’area i malviventi hanno portato via dieci bobine da 60 chilogrammi ciascuna. Una volta caricato tutto l’ oro rosso su un furgone, i ladri devono aver imboccato la provinciale 12 che porta fuori dal paese facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: blitz - notturno
Blitz notturno dei ladri, migliaia di euro di danni al mercato ortofrutticolo
Ad Avellino sigillata l’attività ambulante della TikToker degli hot dog: blitz notturno della Guardia di Finanza
Herry fiuta la droga, Tamara cerca le armi: maxi blitz notturno nel Canturino (e non solo)
Napoli, blitz notturno della polizia municipale in Piazzale Tecchio: «Multa da mille euro ai rapper» - facebook.com Vai su Facebook
Roma Quarticciolo, la Polizia non molla la presa....cinque arresti nel terzo blitz notturno Un nuovo atto del presidio int ... https://agronline.it/cronaca/roma-quarticciolo-la-polizia-non-molla-la-presa-cinque-arresti-nel-terzo-blitz-notturno_45540?ck_mkt=3… - X Vai su X
Maxi-furto in gioielleria. Blitz notturno dei ladri nel centro commerciale - Colpo nel cuore della notte ai danni della gioielleria Fabiani che si trova all’interno del centro commerciale “Porta di Orvieto“. Lo riporta lanazione.it
Nuovo blitz dei ladri al Golf club, rubati registratori di cassa e soldi. I precedenti - Di nuovo presa di mira, in via Foresta, l’area dell’Asd “Golf club centro d’Italia” e il ristorante “Papilla”. Lo riporta ilmessaggero.it