Blitz notturno dei ladri | via dieci bobine di rame dal parco fotovoltaico

Via il rame dal parco fotovoltaico che si sta realizzando nella zona industriale del paese. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando i soliti ignoti sono arrivati in via della Stazione probabilmente a bordo di un furgone e hanno preso di mira il cantiere allestito da una ditta di Brescia per portare nel piccolo centro della pianura dell’ Oltrepò Pavese, sulla riva destra del Po. Da quell’area i malviventi hanno portato via dieci bobine da 60 chilogrammi ciascuna. Una volta caricato tutto l’ oro rosso su un furgone, i ladri devono aver imboccato la provinciale 12 che porta fuori dal paese facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

